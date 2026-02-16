Турция, Латвия и Эстония стали главными покупателями российской кормовой патоки

Российский экспорт мелассы — сиропообразной кормовой патоки, которая является побочным продуктом сахарного производства — продемонстрировал впечатляющий рост по итогам 2025 года. Согласно данным федерального центра «Агроэкспорт», поставки за рубеж этой продукции увеличились в весовом выражении на 28%, достигнув 555 тысяч тонн. В денежном исчислении рост оказался еще более значительным — экспортная выручка выросла в 2,2 раза и составила $58 млн.

Основным покупателем российской мелассы стала Турция — на нее пришлось около двух третей всех зарубежных поставок. В тройку крупнейших импортеров также вошли Латвия и Эстония, закупившие продукцию на $3,5 и $4 млн соответственно.

В материалах ведомства также отмечается, что в прошлом году география поставок расширилась: впервые экспортные отгрузки мелассы были осуществлены в Индию и Абхазию.

