Творог из Амурской области не пустили во Владивосток: в составе нашли запрещенный фермент

Специалисты управления Россельхознадзора по Приморскому краю провели лабораторную экспертизу образца творога жирностью 5 процентов, произведенного в Амурской области. Продукт был изъят для проверки в одном из социальных учреждений Владивостока.

Исследования проводились по 23 показателям качества и безопасности. В ходе испытаний выяснилось, что творог не соответствует установленным требованиям по содержанию пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. В частности, в составе нашли фермент «микробная трансглютаминаза».

Это вещество не входит в перечень разрешенных для использования в пищевой промышленности на территории Российской Федерации. Хотя фермент способен удерживать влагу и жир, придавая продукту более плотную структуру, его воздействие на организм человека остается недостаточно изученным. С начала 2026 года это уже второй случай выявления запрещенного компонента в молочной продукции, поступившей в Приморье.

В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для пресечения оборота небезопасных продуктов питания.