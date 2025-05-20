«Ты что, фраер, попутал?»: глава округа Вологодской области уволена с позором после скандального видео дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил ныне скандально известную экс-главу Нюксенского округа Юлию Шевцову из-за видео ее дочери, в котором девушка угрожала людям отправкой на СВО, ссылаясь на влияние матери. Что известно о скандале и семье Шевцовых — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Мы тебя на СВО отправим»

Все началось со скандального видео в соцсети TikTok, где дочь экс-главы Нюксенского округа Вологодской области Ксения Шевцова угрожала отправить на СВО своих «ухажеров». Таким образом девушка хвасталась высоким положением своей матери. Причем, сам ролик был опубликован еще в октябре 2024 года, однако заметили его только сейчас.

Само видео Ксения опубликовала с подписью: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Реакцию оставалось ждать недолго и комментаторы ополчились на молодую девушку.

После распространения в Сети мать девочки Юлия Шевцова в своем телеграм-канале опубликовала видео, где попыталась извиниться перед людьми. Она подчеркнула, что дети часто «совершают ошибки и глупости по неопытности», и добавила, что после случившегося серьезно поговорила с дочерью.

Однако люди не поверили экс-главе Нюксенского округа Вологодской области и потребовали ее отставки. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посоветовала уволиться Шевцовой по собственному желанию. На ее пост общественник предложила поставить участника СВО.

Фото: [ медиасток.рф ]

Реакция властей

Во вторник, 20 мая, глава Вологодской области уволил Шевцову. По его словам, она была отправлена в отставку по причине «ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Глава региона заметил, что на ее место, вероятнее всего, изберут участника СВО.

«[Юлии] Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и, может быть, направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — выразил мнение Филимонов.

Фото: [ freepik.com ]

Филимонов связал провокационные высказывания девушки с «кризисом в ее отношениях» с молодым человеком. Губернатор также сообщил, что дочь Шевцовой записала видео с извинениями, но запретил его публикацию в открытом доступе, чтобы избежать общественной травли.

Что известно о Юлии Шевцовой

Юлии Шевцовой — 49 лет, чиновница из Вологодской области имеет юридическое образование, она окончила Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

С 2001 года Шевцова занимала должность начальника правового управления в администрации Великоустюгского района. Экс-глава Нюксенского округа также работала с местным казачеством, организовала межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами. В мае 2024 года она заняла должность исполняющего обязанности главы Нюксенского округа Вологодской области.

Фото: [ t.me/yuliashevtsovanuks ]

В начале 2025 года и вплоть до 19 мая чиновница продолжала трудиться на должности главы Нюксенского округа. Она рассказывала о работе в телеграм-канале, публикуя фотографии и видео со встреч. Своим приоритетным проектом чиновница называла модернизацию инфраструктуры. Однако работа не продлилась долго — 20 мая Шевцова была отправлена в отставку.

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