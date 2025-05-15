Подкуп полиции и мошенничество: что известно о личной жизни и криминальном прошлом экстрасенса Максима Левина

Один из самых брутальных и загадочных участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Максим Левин прославился благодаря своей победе в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Колдун не распространяется о своей личной жизни, но сам не раз заявлял, что имел дело с криминалом, а после своей грандиозной победы оказался за решеткой. Что известно о личной жизни Максима Левина и его криминальном прошлом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография и личная жизнь

Известный колдун родился в Ленинграде 9 сентября 1978 года. Настоящая фамилия экстрасенса — Николаев. Информации о его семье практически нет, а факты из детства в открытых источниках отсутствуют. Однако известно, будущий участник «Битвы» имеет высшее образование и некоторое время работал в администрации города.

О личной жизни колдуна тоже известно не очень много. Сам Левин во время участия в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» рассказывал, что женат на женщине по имени Эвелина. Кроме того, ранее он уже состоял в другом браке, но отношения прекратились из-за проблем с законом.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Битва экстрасенсов» ]

Отношения с ведьмой Ангелиной Изосимовой Левин ни разу так и не подтвердил, несмотря на намеки коллег из «Битвы сильнейших», а также надежды поклонников. Известно лишь то, что их отношения можно назвать сложными, так как в финале 24-го сезона «Битвы экстрасенсов», между эзотериками на камерах произошел скандал. Ангелина обвинила Максима в том, что он обучился у нее магии, а потом просто заблокировал во всех социальных сетях. Сам колдун опроверг это обвинение и заявил, что Изосимова училась у него, а не наоборот.

На данный момент зрители наблюдают неоднозначное отношение этой пары друг к другу во втором сезоне «Битвы сильнейших».

Нарушение закона и лишение свободы

Левин неоднократно признавался в связях с криминальным миром. Еще до участия в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов», в интервью 2019 года, он откровенно рассказал о своих мошеннических действиях. Длительное время Левин нелегально обналичивал деньги, создавал фиктивные компании и подкупал сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, он помогал своим клиентам избегать оплаты налогов. Левин признавался, что также использовал чужие документы для получения кредитов, за что был условно осужден.

Стоит отметить, что в этом интервью, выступая под своей настоящей фамилией, Максим Николаев не упоминал о каких-либо эзотерических способностях. В публикации он был представлен как подпольный банкир.

Вскоре после грандиозной победы в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов», в январе 2022 года, Максим Левин был задержан по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления, что Левин присвоил серьезную сумму денег, переданную ему.

Кроме того, к моменту участия в «Битве» колдун уже был в федеральном розыске. А в июне 2022 года Левин был приговорен к трем годам лишения свободы. Однако вместо трех лет Максим Левин провел в заключении полтора года, после чего вышел на свободу.

Участие в проекте и способности от предков

Максим Левин прославился своей победой в 22-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», в котором он обошел знаменитого Владислава Череватого. Он успешно прошел отборочные испытания, после чего его работа производила впечатление на протяжении всего сезона, что позволило ему одержать победу и забрать синюю руку.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Битва экстрасенсов» ]

В 2024 году Левин вновь решил попытать удачу и вернулся в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов», сразу заявив о намерении одержать вторую победу. Самоуверенное возвращение экстрасенса с криминальным прошлым вызвало критику не только со стороны зрителей, но и со стороны участников проекта. Несмотря на это, Левин оказался в финале, но уступил победу вампиру Артему Краснову, с которым позже столкнулся уже во втором сезоне «Битвы сильнейших», который стартовал в январе 2025 года.

Левин не раз утверждал, что магические способности достались ему по наследству от предков. Колдун отмечал, что долгое время не подозревал о наличии способностей и задумался о них только после нескольких случаев, когда оказывался на грани жизни и смерти.

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