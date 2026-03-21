У россиян появилась возможность приобрести дешевые билеты прямиком в Марокко

Авиакомпания Royal Air Maroc предлагает туристам билеты в Марокко по цене ниже 30 тысяч рублей, сообщает портал «ТурДом». Спецпредложения действуют из Москвы и Санкт-Петербурга в три аэропорта страны. Перелеты актуальны на конец осени — начало зимы 2026 года.

Билет туда и обратно из Москвы в Касабланку на 25 ноября с возвращением 1 декабря стоит 27,5 тысячи рублей с ручной кладью. Доплата за багаж составит 5,5 тысячи рублей. Пляжный сезон в Касабланке заканчивается в середине ноября, поэтому более поздние даты подойдут тем, кто планирует экскурсионный отдых. Билеты на 10 ноября с возвращением 16 ноября обойдутся в 34,3 тысячи (без багажа) и 39,8 тысячи (с багажом).

Самые выгодные даты из — Москвы в Марракеш. Вылет — 4 декабря, возвращение — 11 декабря. Стоимость билета — 28,4 тысячи рублей (ручная кладь), с багажом — 33,4 тысячи. Рейсы выполняются с пересадкой в Касабланке: время в пути туда составляет 4,5 часа, обратно — 2 часа.

Марракеш расположен не на побережье, поэтому это направление подходит для любителей экскурсий и знакомства с культурой. Аналогичные цены действуют на рейсы с вылетом 6 декабря и возвращением 13 декабря.

Билеты из Санкт-Петербурга в Агадир предлагаются по тарифу 29,9 тысячи рублей с ручной кладью (с багажом — 34,7 тысячи). Вылет 5 декабря, обратно — 11 декабря. Рейсы стыковочные, с пересадкой в Касабланке.

Предложения ограничены, и цены могут меняться в зависимости от даты бронирования. Туристам рекомендуют заранее уточнять наличие мест и условия провоза багажа.

