Блогер назвала привычки, по которым турки узнают русских туристов

Турецкие продавцы, отельеры и гиды давно научились безошибочно определять русских туристов, пишет «Царьград» со ссылкой на блогершу Сашу Коновалову, которая уже много лет живет в Турции.

Так, по словам Саши, в супермаркетах русские туристы часто берут товары с дальних полок, так как они считают, что таким образом продукты будут лучше и свежее. При этом туристы граждане России внимательно изучают состав мясной и молочной продукции.

Коновалова отметила, что на рынках наши туристы никогда не пробуют немытые фрукты и овощи, в отличие от местных жителей, которые делают это спокойно, так как не видят в этом ничего опасного.

На пляже русских выдают яркая одежда, громкая музыка, которую они слушают без наушников, и привычка располагаться как можно ближе к воде. Многие при этом читают книги.

В сувенирных лавках россияне активно покупают памятные вещи для себя и родственников. Еще одна особенность — они дарят небольшие подарки персоналу отелей, чтобы создать комфортные условия проживания.

Все эти привычки, заложенные с детства, отмечает блогерша, работают как маркер, позволяя местным жителям безошибочно отличать русских туристов от представителей других национальностей.

Ранее бывший сотрудник полиции Турции Мустафа Бегюрджю дал туристам совет по борьбу с мошенниками.