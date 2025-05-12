Убийство или несчастный случай: что известно о смерти 18-летней девушки в Перми

В ночь на 11 мая в Перми, в микрорайоне Закамск, неподалеку от одного из местных заведений обнаружили тело 18-летней девушки. Ее нашли висящей на заборе в неестественной позе. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Думали, что манекен»

По данным телеграм-канала Baza, силовики осмотрели место происшествия и предварительно установили, что девушка пыталась перелезть через забор, но не удержалась и упала на металлический штырь. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам сотрудников бара, в заведении находилось всего семь посетителей, когда туда пришли две девушки — погибшая с подругой. С собой у них была полуторалитровая бутылка пива, они были сильно пьяны. Одна из подруг попросила разрешения воспользоваться туалетом, но обратно не вернулась. Вторая некоторое время ждала, затем поискала знакомую в баре и уехала домой на такси.

Пока неизвестно, как именно погибшая девушка покинула бар и что произошло с ней после этого. В то же время издание 59.RU сообщает, что она была найдена в неестественном положении.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Возле [кафе] „Пиво и мясо“ на заборе увидели девочку, парни пошли в туалет сходить, думали, что манекен, волосы поднимают, а там девочка с открытым ртом», — цитирует издание 59.RU очевидцев.

«Возможно, изнасиловали»

В беседе с изданием «КП-Пермь» сестра погибшей рассказала, что ее родственница приехала в город из деревни Мокино, тут она планировала найти работу. В Пермь девушка приехала с подругой, та предложила развеяться и сходить в кафе.

«Пока нет точной информации, что конкретно произошло в тот вечер. Но я могу предположить, что ее увезли какие-то мужчины и, возможно, изнасиловали, так как у нее была расстегнута ширинка. Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама она так не смогла бы повиснуть», — рассказала сестра погибшей.

Парень хотел сделать ей предложение

Также сестра погибшей сообщила, что девушка собиралась выйти замуж в скором времени, ее молодой человек должен был скоро вернуться из армии.

«Он хотел сделать ей предложение. Они планировали жить вместе», — рассказала родственница.

Фото: [ freepik.com ]

Версии трагедии

В телеграм-канале Readovka распространилась информация, что в заведении к девушкам начали проявлять внимание двое мужчин из Средней Азии. По их данным, в этот бар часто ходят такие посетители, однако завсегдатаев знают в лицо — этих же двоих никто не узнал. Как уточняется, подруга погибшей ненадолго отошла, а когда вернулась, ее уже не было.

Там же пишут, что она обратилась к хозяину бара, в ответ тот сказал, что девушкой воспользуются и после «привезут обратно».

В Следственном комитете на данный момент не предъявили кому-либо обвинения, версия с мигрантами также рассматривается.

Фото: [ медиасток.рф ]

«По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка», — заявили в пресс-службе СКР.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за двойное убийство.