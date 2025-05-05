В Подмосковье мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за двойное убийство

Жителя Подмосковья приговорили к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение двойного убийства, обвинительный приговор по уголовному делу в отношении него вынес Московский областной суд. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение огнестрельного оружия). В ведомстве уточнили, что в августе 2020 года мужчина застрелил знакомого в его доме, расположенном в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа. После этого он напал на женщину, которая находилась в доме вместе с ними, и задушил ее. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстанет перед судом жительница Наро-Фоминска, заказавшая убийство мужа.