Участник группы «Каста» Влади захотел избавиться от статуса иноагента: за что покинувший РФ рэпер попал в реестр Минюста

Один из лидеров группы «Каста» рэпер Влади* (настоящее имя — Владислав Лешкевич) решил обжаловать в суде статус иноагента, пишет РИА Новости. Минюст включил музыканта в реестр иноагентов 24 января 2024 года. За что покинувший Россию музыкант попал в список иностранных агентов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Покинули страну

Участники группы «Каста» уехали из России практически сразу после начала СВО. Рэперы продолжили давать концерты в европейских клубах и странах СНГ, разворачивая во время выступлений сине-желтые флаги и скандируя проукраинские лозунги.

В недавнем интервью Михаилу Козыреву** музыканты признались, что практически полностью оборвали связи с родной страной и утратили чувство России. Исключением стал Влади, который заявил, что ощущает происходящее на Родине. По его словам, «Каста», по-прежнему пользуется популярностью среди россиян.

Группа образовалась в конце 1990-х годов в Ростове-на-Дону, довольно быстро став популярной. Рэперы считают 2001-й — годом первого большого успеха «Касты», благодаря выходу клипа «На порядок выше». Пик популярности группы пришелся на 2000-е, музыканты считают верхом свой славы трек «Быль в глаза», выпущенный в 2008 году. Уже в 2010-е рэперы начали выпускать сольные треки, в число хитов вошла песня Влади* «Сочиняй мечты». После начала СВО участники «Касты» приняли решение покинуть Россию.

Признан иноагентом

В декабре 2022 года Влади* выпустил антивоенный альбом «Длится февраль». В начале 2024 года Минюст включил рэпера в реестр иноагентов. По данным министерства, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также публиковал ложную информацию о политике российских властей, выступая против проведения специальной военной операции на Украине.

В апреле 2025 года РИА Новости сообщили, что музыкант обжаловал статус иноагента в московском суде. Заявление рэпера поступило в суд накануне — во вторник. Уточняется, что на данный момент дата заседания не назначена.

Ранее стало известно, что покинувшие страну Комиссаренко и Романов сохранили ИП в РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента