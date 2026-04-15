Ученые назвали 150 болезней, риск которых зависит от порядка рождения в семье

Масштабное международное исследование, в котором приняли участие свыше 10 миллионов человек, выявило, что очередность появления на свет в семье может быть связана с предрасположенностью к целому ряду заболеваний. Как сообщает New Scientist , ученые под руководством Бенджамина Крамера (Benjamin Kramer) из Чикагского университета проанализировали данные о состоянии здоровья братьев и сестер из 5,1 миллиона семей и обнаружили, что 150 различных патологий имеют статистически значимую связь с тем, родился человек первым или вторым.

Согласно выводам работы, у первенцев заметно чаще диагностируются различные нейроразвивающие нарушения, включая аутизм, синдром Туретта и тики. Кроме того, старшие дети оказались более подвержены акне, тревожным расстройствам, поллинозу и пищевой аллергии. В то же время у тех, кто родился вторым, чаще фиксировались такие недуги, как мигрень, гастрит, опоясывающий лишай и заболевания желчевыводящих путей, а также повышенная склонность к злоупотреблению психоактивными веществами. При этом исследователи подчеркивают, что выявленные эффекты, как правило, невелики по абсолютной величине, носят вероятностный характер и не означают, что тот или иной ребенок обязательно столкнется с конкретным заболеванием.

Примечательно, что найденные закономерности могут объясняться не только биологическими факторами, но и различиями в среде. Так, повышенный риск аллергий у старших детей может быть связан с гипотезой гигиены, согласно которой младшие получают больше микробной нагрузки от старших братьев и сестер, что способствует тренировке их иммунной системы. В целом, результаты этой работы не только вносят ясность в давние споры о влиянии порядка рождения на судьбу, но и открывают новые перспективы для изучения того, как социальная и биологическая среда в раннем детстве программирует здоровье на всю оставшуюся жизнь.