Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять израильские команды из-за давления США, сообщил портал Israel Hayom. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, с чем связана такая политика двойных стандартов.

По данным источника, вопрос об отстранении израильских клубов от участия в европейских турнирах в настоящее время не рассматривается. Этому, в частности, способствовали активные усилия представителей США, которые настаивали на сохранении действующего положения дел и призывали руководство УЕФА не вводить ограничений. В нынешнем розыгрыше еврокубков Израиль представлен одной командой — тель-авивским «Маккаби». Свой первый матч на групповом этапе Лиги Европы клуб проведет 24 сентября против греческого ПАОКа. Как отметил политолог Аграновский, на сегодняшний день американцы смогут помочь израильтянам избежать санкций

«Но это касается только тех организаций, которые подконтрольны США. Поэтому Израилю здесь ничего не угрожает, несмотря на откровенную политику геноцида, которую он проводит в отношении палестинцев», — пояснил эксперт.

При этом двойные стандарты, отметил специалист, отчетливо заметны в отношении РФ и Белоруссии.

«При этом от этих соревнований отстранена Россия, поскольку РФ бросила вызов всему мировому неоколониализму. Но непонятно, за что отстранили Белоруссию, они ничем и никак не провинились. На примере Белоруссии и Израиля видны двойные стандарты в политике: кто сильнее, тот и прав», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит оккупацию Молдовы руками НАТО.