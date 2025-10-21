Угроза для самолета Путина: какую провокацию европейцы могут подготовить к переговорам в Венгрии

Вопрос встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа остается открытым. Одна из ключевых тем — маршрут российского лидера в место назначения — в Венгрию. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, сможет ли Путин попасть в Будапешт через воздушное пространство европейских страх без каких-либо проблем.

Ранее портал AirLive, отслеживающий авиаперелеты, предположил, что Путин может использовать воздушный коридор над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии, сославшись при этом на «турецкие власти». Однако РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре подчеркнули, что в Турции не располагают информацией о маршрутах возможного перелета Путина на предполагаемую встречу с Трампом в Будапеште. Политолог Аграновский заверил, что для Путина нет каких-либо угроз.

«Ничего такого не должно быть в принципе и не может произойти, потому что там задействованы не только президент России, но и президент США. И их договоренности касаются всего мира. Совершенно очевидно, что никто в здравом уме не должен этому препятствовать: не закрывать воздушное пространство или каким-то образом создавать угрозу для самолета, поскольку это противоречит международному праву», — пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что в случае какой-либо попытки помешать Путину долететь до Венгрии последствия будут не просто серьезными, а катастрофическими для всего мира.

«Я думаю, что все-таки инстинкт самосохранения удержит их от совершенно безумных, неадекватных, никому не нужных и вредных шагов», — поделился политолог.

При этом угрозы европейских политиков об ордере Международного уголовного суда (МУС) на Путина не имеют никакого смысла, заверил эксперт.

«Ни на Россию, ни на США не распространяется юрисдикция МУС. Соединенные Штаты, как старший партнер по НАТО, должны обеспечить безопасность нашего президента. При этом я считаю, что Венгрия — не лучшее место для такой встречи. Мне кажется, надо было выбрать более нейтральную страну: например, Индию. Но сейчас мы летим в логово неадекватности. Европа и особенно Восточная Европа, а также их руководители не отличаются адекватностью. Но я думаю, что очень серьезные разъяснения будут даны на эту тему с американской стороны», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт считает, что маршрут Путина в Венгрию может быть проложен через европейские государства, в ином случае смысла нет в такой встрече, если даже безопасность российского президента не может быть обеспечена на все 100%.

«Если они не смогут договориться даже по такой малости, то совершенно очевидно, что они не смогут договориться по более серьезным темам. А у Трампа явно намерение договориться по более серьезным вопросам. Поэтому такие технические вопросы должны быть решены так, чтобы от зубов отлетало», — заключил Аграновский.

