«Ты мне должен миллион за измены»: возлюбленная Гуфа разоблачила рэпера и объявила о расставании

Разият Салахова, избранница рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), объявила об окончательном расставании с ним, пишет The Voice. В соцсетях девушка выложила переписку с артистом и обвинила его в изменах, звездной болезни и абьюзивном поведении.

По словам Разият, она три года посвятила абьюзеру. Она также назвала Гуфа монстром.

«Я имею право высказаться! Я была верна человеку. Я ничего плохого не сделала в его сторону. У тебя звездная болезнь, если ты думаешь, что все на тебе хайпят», — рассказала Салахова.

Фото: [ соцсети ]

Она рассказала, что Гуф изменял ей даже после того, как они вновь сошлись в начале года. Компромат на музыканта она получила от разных людей, включая скандальную порноактрису Настю Рыбку и бывших возлюбленных рэпера.

Особенно ее возмутила интрижка Гуфа с некой женщиной, у которой была собака — рэпер помогал этой женщине, а его друзья знали о связи, но молчали. Позже они просили прощения у Разият, когда она сама все выяснила.

В ответ на публичные обвинения Гуф упрекнул девушку в стремлении к хайпу на его имени. Разият парировала, что он «отбил у нее желание хайпить на нем», и с иронией предложила рэперу прислать ₽1 млн в качестве извинений и ₽2 млн — за молчание.

История отношений пары началась на Пхукете в конце 2023 года. Через год Гуф признался Разият в любви на концерте и сделал ей предложение. Однако прошлым летом пара уже расставалась, а в феврале снова сошлась. Теперь Разият заявила, что уже не вернется к артисту.

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