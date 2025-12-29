УК в Астрахани незаконно ввела отдельную строку в квитанции для инвалида

Прокуратура Кировского района Астрахани помогла защитить права местного жителя, имеющего инвалидность III группы, от незаконных начислений в платежах за жилищно-коммунальные услуги. Мужчина обратился с жалобой на действия управляющей компании, которая ввела в квитанции отдельную строку для оплаты ремонта и обслуживания лифтов.

Проведенная прокурорская проверка подтвердила нарушение. Установлено, что расходы на содержание и ремонт лифтового оборудования уже включены в общую плату за содержание жилого помещения. Таким образом, управляющая компания незаконно навязала жильцам дополнительный платеж, дублирующий существующие обязательные начисления.

В защиту прав инвалида прокуратура обратилась в суд с требованием исключить из платежных документов незаконную строку. Суд полностью удовлетворил иск надзорного органа, признав начисления неправомерными и обязав управляющую компанию отменить дополнительную плату.