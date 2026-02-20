Уличный «биа хой» против крафта: что пьют россияне во вьетнамском Нячанге

Российские туристы, все чаще выбирающие Вьетнам для регулярного отдыха, открывают для себя не только пляжи и достопримечательности Нячанга, но и его богатую пивную культуру. Местный рынок предлагает все: от доступного уличного пива до элитного крафта, и путеводитель по этому направлению подготовило издание Турпром .

Абсолютным лидером на массовом рынке является концерн Sabeco с его флагманским сортом Saigon Special. Это светло-лагерное пиво с легким сладковатым вкусом и умеренной горечью, которое подают повсеместно: от уличных лотков до дорогих ресторанов. Его главный конкурент — Hanoi Beer от Habeco, обладающий чуть более выраженным горьковатым вкусом. Цена бутылки объемом 0,45 литра в магазине редко превышает 25-35 тысяч донгов (около 70-100 рублей).

Отдельного внимания заслуживает культовое разливное пиво «биа хой» — легкий, часто непастеризованный лагер, который варят тут же и продают в течение суток. Его можно найти в десятках небольших уличных заведений, часто без вывесок, где оно стоит символические 5-10 тысяч донгов за бокал. Туристам рекомендуют ориентироваться на заведения с большим скоплением местных жителей — это главный гарант свежести продукта.

Для любителей атмосферного отдыха Нячанг предлагает бары на любой вкус: панорамные на крышах отелей, где платят в первую очередь за вид, пляжные заведения вдоль набережной Чанфу, где можно наблюдать закат, а также пабы вроде Why Not Bar или Sailing Club с широким выбором местного и импортного пива, живой музыкой и интернациональной публикой.

В последние годы в городе начала развиваться и культура крафтового пива. Хотя специализированных пивоварен пока немного, несколько баров предлагают достойный выбор сортов — IPA, стаутов, портеров и элей с необычными добавками. Цены здесь выше массовых и сопоставимы с московскими — от 150 тысяч донгов за пинту.

Туристам из России стоит учитывать местные традиции: пиво здесь часто подают со льдом автоматически, поэтому при желании стоит предупредить официанта фразой «но айс». В уличных заведениях к пиву принято заказывать множество закусок — от жареных кальмаров до мини-шашлычков. При этом, несмотря на расслабленную атмосферу, злоупотреблять алкоголем на улице не рекомендуется.

Пивной туризм в Нячанге становится отдельным увлекательным направлением. От доступного уличного «биа хой» до элитного крафта в баре на берегу океана — здесь найдется вариант на любой вкус и кошелек, и эксперты советуют не ограничиваться одним типом заведений, чтобы составить полное впечатление о местной пивной культуре.