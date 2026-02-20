Уличный «биа хой» против крафта: что пьют россияне во вьетнамском Нячанге
Турпром составил полный гид по пивным заведениям Нячанга для россиян
Российские туристы, все чаще выбирающие Вьетнам для регулярного отдыха, открывают для себя не только пляжи и достопримечательности Нячанга, но и его богатую пивную культуру. Местный рынок предлагает все: от доступного уличного пива до элитного крафта, и путеводитель по этому направлению подготовило издание Турпром.
Абсолютным лидером на массовом рынке является концерн Sabeco с его флагманским сортом Saigon Special. Это светло-лагерное пиво с легким сладковатым вкусом и умеренной горечью, которое подают повсеместно: от уличных лотков до дорогих ресторанов. Его главный конкурент — Hanoi Beer от Habeco, обладающий чуть более выраженным горьковатым вкусом. Цена бутылки объемом 0,45 литра в магазине редко превышает 25-35 тысяч донгов (около 70-100 рублей).
Отдельного внимания заслуживает культовое разливное пиво «биа хой» — легкий, часто непастеризованный лагер, который варят тут же и продают в течение суток. Его можно найти в десятках небольших уличных заведений, часто без вывесок, где оно стоит символические 5-10 тысяч донгов за бокал. Туристам рекомендуют ориентироваться на заведения с большим скоплением местных жителей — это главный гарант свежести продукта.
Для любителей атмосферного отдыха Нячанг предлагает бары на любой вкус: панорамные на крышах отелей, где платят в первую очередь за вид, пляжные заведения вдоль набережной Чанфу, где можно наблюдать закат, а также пабы вроде Why Not Bar или Sailing Club с широким выбором местного и импортного пива, живой музыкой и интернациональной публикой.
В последние годы в городе начала развиваться и культура крафтового пива. Хотя специализированных пивоварен пока немного, несколько баров предлагают достойный выбор сортов — IPA, стаутов, портеров и элей с необычными добавками. Цены здесь выше массовых и сопоставимы с московскими — от 150 тысяч донгов за пинту.
Туристам из России стоит учитывать местные традиции: пиво здесь часто подают со льдом автоматически, поэтому при желании стоит предупредить официанта фразой «но айс». В уличных заведениях к пиву принято заказывать множество закусок — от жареных кальмаров до мини-шашлычков. При этом, несмотря на расслабленную атмосферу, злоупотреблять алкоголем на улице не рекомендуется.
Пивной туризм в Нячанге становится отдельным увлекательным направлением. От доступного уличного «биа хой» до элитного крафта в баре на берегу океана — здесь найдется вариант на любой вкус и кошелек, и эксперты советуют не ограничиваться одним типом заведений, чтобы составить полное впечатление о местной пивной культуре.