Умер композитор Евгений Дога: какой была судьба автора вальса «Мой ласковый и нежный зверь»

Композитор Евгений Дога ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович на своей странице в Facebook*. Он оставил после себя богатое музыкальное наследие, наполненное светом, гармонией и вдохновением. Его творчество стало символом красоты и душевной глубины, а жизненный путь — примером преодоления трудностей и достижения высот в искусстве. Путь знаменитого композитора к музыке с самых низов до вершины ее Олимпа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Виолончель и паралич руки

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР, в день праздника весны Мэрцишор. С раннего детства он проявлял интерес к музыке, наблюдая за сельскими оркестрами и пытаясь сочинять собственные мелодии.

В 1951 году поступил в Кишиневское музыкальное училище имени Штефана Няги по классу виолончели, не имея почти никакой подготовки. Директор Давид Гершфельд даже поселил его у себя, чтобы поддержать. Затем Дога продолжил обучение в консерватории, однако из-за паралича левой руки он не смог продолжить карьеру исполнителя и сосредоточился на композиции.

Эта жизненная ситуация стала своего рода поворотным моментом — он смог раскрыть свой талант и создать уникальный музыкальный язык, став одним из самых известных композиторов на постсоветском пространстве. С 1960 года начал работать в Молдавском государственном академическом театре оперы и балета.

Фото: [ freepik.com ]

Творческий путь и признание

С 1967 года Дога начал писать музыку для кино, став одним из самых востребованных композиторов советского кинематографа. Среди более чем 200 фильмов, музыку к которым он написал, такие культовые ленты, как:

«Лаутары» (1972) — фильм, погружающий в атмосферу цыганской культуры;

«Анна Павлова» (1983) — биографический фильм о великой балерине;

«Валентин и Валентина» (1985).

Настоящая известность пришла в 1970-х, когда Евгений Дога начал сотрудничать с режиссером Эмилем Лотяну. Он создал музыку к культовым фильмам:

«Табор уходит в небо» (1975) — музыкальная драма, в которой звучит один из самых известных романсов композитора «Яблоко»;

«Мой ласковый и нежный зверь» (1978).

Вальс из второго фильма получил признание как одно из музыкальных чудес XX века — его включили в список шедевров ЮНЕСКО. Он сочинил его за одну ночь во время съемок . Этот вальс стал символом романтики и часто используется на свадьбах и торжественных мероприятиях. Он прозвучал на открытии Олимпиады в Москве (1980) и до сих пор остается мировым культурным кодом.

Кроме того, музыку Доги можно услышать в разных жанрах и стилях: от камерных произведений до масштабных симфонических полотен, от песен до театра и оперы.

Фото: [ сommons.wikimedia/Razvan Socol (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rsocol) ]

Наследие и память

Евгений Дога получил множество государственных и международных наград:

Народный артист СССР (1987);

Государственная премия СССР (1984);

Орден Республики (Молдавия, 1997);

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (Россия);

Он был членом Верховного Совета СССР и депутатом молдавского парламента, входил в состав комиссии по присуждению Ленинской и Государственной премий.

После его смерти музыка композитора продолжает жить — в кино, на сцене и в сердцах слушателей. Особенно популярен его знаменитый вальс, который часто звучит на торжествах в России, Молдавии, Румынии и других странах.

Ранее стало известно, что ушла из жизни автор советских песен Дилором Омонуллаева.

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