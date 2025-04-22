Умер Зураб Церетели: самые известные и шокирующие работы знаменитого скульптора

Знаменитый художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни. Его смелые работы можно увидеть на улицах Москвы, Нью-Йорка, Байонна (штат Нью-Джерси), родного для автора Тбилиси и многих других городов во всем мире. Где находятся самые известные и спорные произведения Церетели — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Памятник Петру I в Москве

Памятник Петру I на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала в Москве стал одной из самых знаменитых работ Церетели. Созданный по заказу столичного правительства монумент высотой 98 метров был открыт в 1997 году, когда пост мэра столицы занимал Юрий Лужков, и сразу подвергся критике. Москвичи обвинили главу города в безвкусице, жители столицы выходили на улицы с акциями протеста и просили демонтировать скульптуру, высота которой, по мнению недовольных, испортила городской вид. Несмотря ни на что, памятник Петру I по-прежнему стоит на том же месте в Москве.

Фото: [ сommons.wikimedia/T3ru ]

Мемориал Победы на Поклонной горе

В 1993 году Церетели стал руководителем художественного решения Мемориала Победы на Поклонной горе в Москве и автором Главного монумента Победы высотой 141,8 метра, что символизирует 1418 дней войны. Непрерывные барельефы с изображениями битв войны покрывают грани монумента, стремящегося вверх — к Победе. На острие находится крылатая богиня победы Ника. Главный монумент расположен на круглом постаменте, к основанию которого ведут лестницы. У подножия обелиска поднимается скульптура «Святой Георгий, убивающий дракона» — символ вечной радости справедливой победы.

Фото: [ официальный сайт Российской академии художеств ]

«Аллея правителей» в Москве

В Петроверигском переулке столицы открыта созданная Церетели «Аллея правителей» России, где расположились 43 бюста государственных деятелей, вершивший историю страны со времен Рюрика и до наших дней. Последним был установлен памятник первому президенту России Борису Ельцину — 23 апреля 2018 года — в день памяти политика.

Фото: [ официальный сайт Российской академии художеств ]

Монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке

Церетели творил и в США — в 1990 году перед нью-йоркским штабом ООН был установлен монумент «Добро побеждает зло», на котором Георгий Победоносец закалывает змея среди фрагментов советских и американских ракет. Для создания памятника применялись настоящие ядерные ракеты «Першинг» и СС-20, обезвреженные сверхдержавами после договора о сокращении ядерного вооружения.

Фото: [ официальный сайт Российской академии художеств ]

«Слеза скорби» в Нью-Джерси

Торжественное открытие монумента жертвам международного терроризма «Слеза скорби» состоялось 11 сентября 2006 года в городе Байонн американского штата Нью-Джерси. Церетели вспоминал, как плакал сам и видел слезы многих людей, когда разрушились башни-близнецы в Нью-Йорке. Основным скульптурным образом бронзового монумента высотой 30 метров не просто так стала слеза — слеза скорби и сочувствия, на которой выгравированы имена более 3 тысяч жертв теракта 11 сентября 2001 года и имена тех, кто погиб во время атак на Всемирный торговый центр в 1993 году.

Мемориал «История Грузии» в Тбилиси

Далеко не один памятник авторства Церетели установлен в родном для скульптора Тбилиси, одним из самых известных стал мемориал «История Грузии» возле Тбилисского водохранилища. Его возведение началось в 1985 году, но так и не завершилось. Мемориал состоит из 16 колонн высотой 30-35 метров, изображающих сюжеты из Евангелий и грузинской истории.

Фото: [ istockphoto.com ]

Монумент «Дружба навеки» в Москве

Колонну высотой 40 метров Зураб Церетели проектировал совместно с поэтом и архитектором Андреем Вознесенским. Монумент «Дружба навеки» представляет собой вертикально расположенные буквы русского и грузинского алфавитов, которыми написаны слова «Единство», «Братство», «Мир», «Труд». В основании находятся свитки со строками Георгиевского Трактата, стихами грузинских и русских поэтов.

Фото: [ сommons.wikimedia/Qirille ]

Церетели похоронят рядом с женой в Грузии в субботу, сообщил помощник скульптора.

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