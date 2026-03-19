«Ушлые ребята» нашли лазейку: Госдума закрывает пенсионерам доступ к быстрым деньгам ПДС

В Госдуме готовят поправки, которые изменят условия программы долгосрочных сбережений (ПДС) для пенсионеров и предпенсионеров. Срок, после которого участники смогут снять деньги государственного софинансирования без потерь, могут увеличить с одного года до пяти лет. Ожидается, что изменения внесут уже в весеннюю сессию, а в силу они могут вступить в апреле, передает РБК.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил необходимость корректировок. По его словам, в законодательстве обнаружилась лазейка, которую «ушлые ребята» используют для получения быстрой прибыли. Программа, задуманная как инструмент долгосрочных инвестиций, стала применяться для коротких вложений с дополнительной выгодой от государства.

Аксаков подчеркнул, что это несправедливо — государство помогает тем, кто инвестирует на короткий срок, тогда как короткие деньги и так поступают в экономику через вклады и другие инструменты, включая ИИС-3. Он заверил, что изменения в законодательство внесут обязательно.

Инициатива исходит от Минфина и уже получила поддержку Центробанка. Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказывал, что ведомство предложило изменить правила прежде всего для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут забрать все накопленные средства вместе с деньгами государства в любой момент. На практике это привело к тому, что многие стали рассматривать программу не как накопление на старость, а как обычный вклад с аномально высокой доходностью.

Цифры подтверждают проблему

По итогам девяти месяцев 2025 года участники ПДС вывели 20,31 млрд рублей, причем 17,95 млрд пришлись на третий квартал — сразу после зачисления государственного софинансирования. Доходность у ряда участников превысила 100%: при максимальном взносе 36 тысяч рублей государство добавило столько же, а НПФ начислил инвестиционный доход. В «СберНПФ» подтвердили, что с учетом личных взносов и господдержки показатель доходности у некоторых клиентов оказался трехзначным.

Позиция ЦБ

В Банке России инициативу поддержали. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Ольга Шишлянникова объяснила: льготы работают неэффективно, если их используют не по назначению. Государство готово субсидировать программу при условии, что деньги будут «длинными», то есть останутся в экономике надолго.

Таким образом, уже в ближайшее время пенсионеры и предпенсионеры лишатся возможности быстро обналичивать господдержку. Для остальных участников базовый срок изъятия средств без потери доходности остается прежним — 15 лет.