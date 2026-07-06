Утюги, смартфоны и чайники под одним брендом: кто и зачем строит в Подмосковье суперзавод бытовой техники

Компания «Регионтранснефть» объявила о намерении построить в Подмосковье завод полного цикла по выпуску бытовой электроники и компьютерной техники. Как рассказали « Ъ » в компании, под проект выкупают два промышленных объекта площадью более 114 тыс. кв. метров за ₽15 млрд. Сделку планируется закрыть до конца лета, а первый этап инвестиций оценивается в $400 млн. Производством займется специально созданная «дочка» «МК Рус», среди совладельцев которой — южнокорейский инвестор Ким Енгги.

Первую очередь с крупноузловой сборкой техники под брендом РТН рассчитывают запустить уже до конца 2026 года. В портфеле заявлено около 40 категорий: телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смарт-часы, моноблоки, смартфоны и многое другое. Однако эксперты встретили проект скептически. В «Марвел-Дистрибуции» считают, что выделенной суммы хватит на старт отверточной сборки, но в сегменте малой бытовой техники местным производителям трудно конкурировать по цене с глобальными брендами. Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин отметил, что спрос на бытовую технику сейчас охлаждается, а рост рынка начнется не раньше осени.

Член правления ассоциации «Национальных чемпионов» Дмитрий Титов и вовсе назвал проект экономически и технологически необоснованным, предположив, что за ним может стоять иной бизнес-план — например, создание индустриального парка или вовлечение в оборот недвижимости. В «Марвел-Дистрибуции» среди рисков также перечислили дефицит инженерных кадров, зависимость от китайских комплектующих, слишком широкий ассортимент с разными производственными циклами и мощную конкуренцию с уже раскрученными СТМ. Кроме того, по оценке компании, заявленных площадей попросту не хватит для выпуска всей номенклатуры.