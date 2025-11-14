Утренняя чашка кофе может тихо ломать организм: врачи раскрыли неожиданные скрытые риски

«Если говорить о риске летального исхода: бытовые дозы кофе не обладают смертельным потенциалом. Описанные, например, в художественной литературе, случаи токсического поражения связаны с приемом крайне высоких доз кофеина, что невозможно при обычном употреблении напитка. Однако у пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми нарушениями даже небольшая стимуляция может служить провоцирующим фактором декомпенсации. В целом, ежедневный утренний кофе безопасен для здорового человека, но требует умеренности и индивидуального подхода при наличии заболеваний сердца или ЖКТ», — заключил Рогачев.