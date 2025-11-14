Утренняя чашка кофе может тихо ломать организм: врачи раскрыли неожиданные скрытые риски
Врач Рогачев: ежедневный кофе натощак провоцирует изжогу и дискомфорт
Фото: [медиасток.рф]
Ежедневная утренняя чашка кофе, как полагают большинство людей, считается безопасной, однако кофеин остается фармакологически активным веществом, и его регулярный прием формирует устойчивые физиологические реакции. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.
Как отметил специалист, кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая уровень бодрствования, и при постоянном его употреблении возникает толерантность.
«Организму требуется привычная доза для поддержания работоспособности. Пропуск кофе может сопровождаться головной болью, снижением концентрации и утомляемостью, что отражает легкий синдром отмены», — пояснил эксперт.
По его словам, на желудочно-кишечный тракт кофе действует раздражающе.
«Он усиливает секрецию кислоты и моторную активность желудка, поэтому ежедневный прием натощак может провоцировать изжогу, дискомфорт и обострение гастрита», — сказал врач.
Кроме того, сердечно-сосудистая система также реагирует на кофеин, отметил Рогачев.
«У здоровых людей умеренное потребление обычно не вызывает осложнений, однако при склонности к аритмиям, артериальной гипертонии или выраженной тревожности возможны эпизоды учащенного сердцебиения и кратковременного подъема давления. Длительное ежедневное воздействие стимулирующих доз кофеина увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую регуляцию, хотя у большинства людей остается в пределах адаптивных возможностей», — выразил мнение он.
При этом от бытовых доз кофе невозможно умереть, считает врач.
«Если говорить о риске летального исхода: бытовые дозы кофе не обладают смертельным потенциалом. Описанные, например, в художественной литературе, случаи токсического поражения связаны с приемом крайне высоких доз кофеина, что невозможно при обычном употреблении напитка. Однако у пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми нарушениями даже небольшая стимуляция может служить провоцирующим фактором декомпенсации. В целом, ежедневный утренний кофе безопасен для здорового человека, но требует умеренности и индивидуального подхода при наличии заболеваний сердца или ЖКТ», — заключил Рогачев.
Ранее стало известно, как обезопасить переводы по СБП.