Увлекался АУЕ: школьники рассказали страшное о напавшем с ножом на одноклассника в Пермском крае

Семиклассник из Пермского края, утром 19 февраля напавший на одноклассника с ножом, накануне писал в группу класса, что «скоро в школе будет что-то интересное». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали учащиеся школы № 1 города Александровска, в которую ходил нападавший. По их словам, юноша ранее увлекался субкультурой АУЕ*.

Утром в четверг, 19 февраля, ученик 7-го класса средней школы № 1 города Александровск Пермского края пришел на учебу с ножом. Накануне он поссорился с одноклассником, с которым сидел за одной партой. Школьник ударил бывшего друга ножом. Несмотря на тяжелые ранения, пострадавшего удалось спасти. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Нападавшего доставили в полицию, СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ученики школы, напавший утром написал в группу класса, что «скоро в школе будет что-то интересное». По словам учащихся, задержанный школьник ранее увлекался субкультурой АУЕ*.

«Никто ничего не понял, просто объявили всем, чтобы покинули школу. Нас собрали, мы вышли — и отправили по домам. Потом рассказали, что пацан из 7-го класса ударил ножом своего соседа. Он пришел в столовую, сел, а у него кровь идет. Весь пол залил. Подбежали взрослые, заткнули кровь женской прокладкой», — рассказали школьники.

По их словам, буквально неделей ранее в школе произошел аналогичный случай: девятиклассница ударила ножом девочку, с которой конфликтовала. Обошлось без серьезных травм, пострадавшую отправили в больницу, а девятиклассницу отстранили от занятий. Информация уточняется в следственных органах.

Ранее прокурор потребовал осудить Гуфа на два года условно за кражу телефона после драки в подмосковной бане.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.