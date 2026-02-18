Рэперу Гуфу потребовали два года условно за драку в бане

Прокурор в Наро-Фоминском городском суде, как сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» участник процесса, потребовал назначить рэперу Гуфу (Алексею Долматову) наказание в виде двух лет колонии условно. Музыканта судят за грабеж — в октябре 2024 года он с приятелем избил администратора банного комплекса и отобрал у него телефон iPhone.

Процесс по делу Долматова и его приятеля в Наро-Фоминском суде идет с начала года. Несколько раз он переносился из-за неявки потерпевшего. Материальный ущерб по делу — 68 тыс. рублей, стоимость телефона iPhone.

Подсудимые заявляли, что не признают себя виновными и отказываются давать показания на данной стадии судебного следствия. Большая часть процесса проходит в закрытом режиме. Как стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на заседании 18 февраля прокурор потребовал переквалифицировать дело со статьи «Грабеж» на «Самоуправство» и назначить рэперу два года условно.

Ранее музыкальный эксперт дал оценку того, как скандал скажется на карьере Гуфа.