В Дагестане новый тренд — восстановление девственности: чем и ради чего рискуют женщины

В Дагестане за год вдвое выросла стоимость гименопластики — восстановления девственности — из-за роста спроса на 120%. Основные пациентки — девушки 17-25 лет из Дагестана, регионов СКФО и других областей России, желающие соблюсти традиции брака и сохранить конфиденциальность. Насколько опасна такая операции и есть ли в ней смысл, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Рафиса Кунафина.

По ее словам, несмотря на распространенное мнение о «простоте» гименопластики, любое хирургическое вмешательство в интимной зоне несет определенные риски.

«В первую очередь это инфекционные осложнения — воспаление слизистой влагалища и наружных половых органов при нарушении стерильности или неправильном уходе после операции. Кроме того, возможны кровотечения, образование грубых рубцов, спаек и болезненных ощущений во время полового акта. В ряде случаев ткани заживают неправильно, что приводит к деформации входа во влагалище или хроническому болевому синдрому», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Серьезную опасность представляет проведение операции в непроверенных клиниках или у неквалифицированных специалистов, где отсутствует контроль качества, а риск заражения вирусными инфекциями — ВИЧ, гепатитом B и C — значительно выше, добавила эксперт.

«Помимо физических рисков, процедура может иметь психологические последствия: тревожность, чувство вины, внутренние противоречия. С медицинской точки зрения гименопластика не имеет терапевтической пользы и не "восстанавливает" здоровье женщины», — подчеркнула Кунафина.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Шаронова ]

Психолог Александра Метальникова считает, что подобный спрос связан с «объектным подходом к женщине».

«Много десятилетий женщинам внушают, что они не такие, что они должны отрезать там, пришить здесь, надуть. И многие женщины, к сожалению, по разным причинам на это идут. Раньше занимались в основном тем, что было видно снаружи, а теперь добрались до того, что внутри», — подчеркнула психолог.

