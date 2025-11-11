Ставка 12%: коснутся ли новые правила выдачи семейной ипотеки с 1 февраля старых кредитов

С 1 февраля 2026 года в России планируются новые правила выдачи семейной ипотеки, которые ограничат повторное оформление льготного кредита в рамках одной семьи. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, теперь на одну семью можно будет оформить только один льготный кредит, а в ипотечном договоре оба супруга будут выступать как созаемщики при условии, что они являются российскими гражданами.

«Если совокупного семейного дохода для одобрения льготного ипотечного кредита окажется недостаточно, то, как и раньше, можно будет привлекать третьих лиц в качестве заемщиков. В случае развода оба супруга будут нести перед банком солидарную ответственность. Если супруги разведены, то правом на льготный кредит сможет воспользоваться каждый из них при условии, что они не лишены или не ограничены в родительских правах», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поскольку закон обратной силы не имеет, добавила она, с большей долей вероятности данные нововведения не будут распространяться на ипотечные кредиты, выданные до 1 февраля 2026 года.

«Предполагается, что ставки по семейной ипотеке также будут изменены, причем градация ставок будет зависеть от количества детей в семье. Если сейчас по семейной ипотеке действует единая ставка в 6% годовых, то согласно одному из наиболее часто обсуждаемых вариантов с 1 февраля 2026 года ставки будут следующими: 1 ребенок — 12% годовых, 2 ребенка — 6% годовых, 3 и более детей — 4% годовых. Наиболее привлекательными ставки по ипотечному кредитованию будут именно для многодетных семей», — подчеркнула Проданова.

Кроме того, предполагается, что с 1 февраля 2026 года станет доступно рефинансирование рыночной части ипотечного кредита.

«Еще раз подчеркнем, что данный законопроект находится на рассмотрении и документ официально не принят», — заключила эксперт.

