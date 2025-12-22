В Иркутске заморозили строительство храма из-за нехватки финансов

«Все запасы, какие были собраны, израсходованы. Самое главное, самая тяжелая часть сделана — это фундамент, он стоит. Как только решим эти вопросы [с финансированием], можно будет продолжать дальше», — рассказал священник.

Финансовая сторона проекта с самого начала была окутана тайной. Представители церкви неоднократно отказывались называть как общую сметную стоимость строительства, так и конкретные источники финансирования. На встрече с жителями и депутатом городской думы Иваном Брилкой в конце 2024 года вопрос о деньгах снова остался без четкого ответа. По словам участников, отец Марк лишь указал на отсутствие единого генерального инвестора, упомянув неких «жертвователей».

Конфликт вокруг строительства разгорелся из-за выбранного места — участка в роще, который был огорожен еще в 2021 году. Активные жители устраивали палаточные лагеря у стройплощадки и митинги, требуя переноса объекта. В качестве альтернативы предлагался участок ближе к заливу Якоби, но от этой идеи отказались. Косолапов объяснил, почему стройка остается на прежнем, спорном месте: «Несколько раз по разным причинам всплывали разговоры о переносе храма, все радостно бегали, смотрели-смотрели — и опять возвращались на это место. Это не прихоть, причем, выбирал не я, светские власти сами указали, что это — самое удобное место».

Первоначально застройщики планировали возвести крупный комплекс со стилобатом, включающим образовательный центр, библиотеку и музей, и сдать объект к 2024 году. Позже, в апреле 2022-го, появилась информация об уменьшении проекта в четыре раза и отказе от стилобата, но на том же участке. Разрешение на строительство, выданное в 2018 году, неоднократно продлевалось и сейчас действительно до 31 января 2027 года. Однако на данный момент, после расходов на фундамент, дальнейшая судьба объекта зависит исключительно от появления новых источников финансирования.

