В российском городе начали строить часовню, против которой собрали подписи

В микрорайоне Весенний Новосибирска тихий двор на улице Заречной превратился в площадку для большого общественного спора из-за возможного строительства часовни. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

Поводом для обострения стала петиция, которую на момент подготовки материала подписали 28 человек. Все они выступили против строительства часовни.

Автором петиции стала местная жительница. Она аргументировала протест практическими соображениями: будущая часовня расположена в непосредственной близости от жилых домов и детского сада. Главные опасения — постоянное скопление людей, ведущее к шуму, нарушению покоя и, что главное, угрозе безопасности детей. Второй ключевой аргумент якобы нагрузка на инфраструктуру, прежде всего, на парковочное пространство, дефицит которого в современных микрорайонах является хронической проблемой.

Однако у проекта нашлись и убежденные сторонники. Одна из жительниц напомнила, что решение было легитимным и поддержано весной большинством. Решение жители близлежащих домов приняли большинством голосов еще в марте 2025 года. Для них это вопрос создания места для духовного отдыха, а не источник проблем.

«Я, например, за, чтобы в микрорайоне в таком большом было место для верующих и прихожан. Это благое дело. <...> Этот человек (автор петиции. — Прим. ред.) всегда против. Против всего. Она постоянно на собраниях сразу всех обливает грязью», — заявила горожанка.

Ситуация перекликается с нашумевшей историей, произошедшей в Екатеринбурге в 2019 году, где планы по строительству Храма Святой Екатерины на месте сквера также привели к спорам. После возмущений жителей сквер было решено сохранить.

