В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за смерчей на черноморском побережье

На черноморском побережье Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой вероятностью формирования смерчей над акваторией. Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасное природное явление прогнозируется в период с 10:00 до 12:00 и до конца суток, а также утром, днем и вечером 27 июня.