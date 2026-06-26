В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за смерчей на черноморском побережье
МЧС: смерчи прогнозируют на участке от Анапы до Магри 27 июня
На черноморском побережье Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой вероятностью формирования смерчей над акваторией. Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасное природное явление прогнозируется в период с 10:00 до 12:00 и до конца суток, а также утром, днем и вечером 27 июня.
Зона риска охватывает прибрежные участки от города-курорта Анапа до села Магри (Большой Сочи). Специалисты предупредили о возможности резкого ухудшения погодных условий, сопровождающегося образованием воронок над морем, которые представляют угрозу для маломерных судов и могут вызвать разрушения на побережье при выходе на сушу. Жителей и гостей курортов призвали следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.