В небе над Ираном заметили летчика: что скрывают Пентагон и Тегеран

В социальных сетях распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен катапультировавшийся летчик сбитого военного самолета. На кадрах видно, как человек спускается на парашюте, а местные жители, судя по характерному акценту, обсуждают происходящее. Предположительно, инцидент произошел в иранской провинции Лорестан. Официальных комментариев пока нет, но эксперты не исключают, что это мог быть пилот одного из американских самолетов, участвующих в операции против Ирана.

На этом фоне стало известно, что США впервые задействовали в боевых действиях штурмовики A-10 Thunderbolt II. Эти самолеты, изначально созданные для борьбы с танковыми армиями и непосредственной поддержки войск, сейчас наносят удары по проиранским формированиям на территории Ирака. Применение А-10, специализирующихся на уничтожении наземной техники и живой силы, свидетельствует о наращивании интенсивности конфликта. Кроме того, по информации ряда источников, американская армия использует боеприпасы с обедненным ураном, что уже имело место во время операции НАТО против Югославии и прошлых кампаний США в Ираке.

Тем временем командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер сделал громкое заявление. По его словам, американские силы уничтожили более 100 иранских военно-морских судов, фактически лишив Тегеран возможности угрожать судоходству в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выступил с еще более радикальным заявлением. Он назвал фейками все видеозаписи, демонстрирующие атаки безэкипажных катеров-камикадзе (БЭКов). По версии американского лидера, эти кадры сгенерированы искусственным интеллектом. Трамп утверждает, что если бы такие катера действительно существовали, армия США непременно бы их уничтожила, как и другие иранские корабли.