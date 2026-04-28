В Омской области признали негодным к службе каждого пятого призывника

Министерство здравоохранения Омской области подвело итоги медицинского освидетельствования призывников за 2025 год, и статистика показывает тревожную картину: почти четверть молодых людей были признаны негодными к военной службе. Согласно данным годового доклада ведомства, в ходе осмотров, в которых участвовало более 300 врачей-специалистов и почти 300 медицинских сестер, было осмотрено 21 767 граждан призывного возраста, что почти на тысячу человек превышает показатели предыдущего года.

По результатам обследований годными или годными с незначительными ограничениями к службе были признаны 16 511 человек, что составило 75,9 процента от общего числа освидетельствованных. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне 75,1 процента. При этом 4 571 призывник (21 процент от всех осмотренных) был полностью освобожден от воинской обязанности по состоянию здоровья.

В структуре выявленных заболеваний, которые стали причиной освобождения, лидирующую позицию заняли психические расстройства — на их долю пришлось 23,1 процента случаев. На втором месте расположились болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с показателем 14,7 процента, а замыкают тройку лидеров заболевания системы кровообращения, составившие 10,4 процента от общего числа диагнозов.