В Петербурге могут закрыть транзит электросамокатов через центр

В Смольном назвали инициативу президента Владимира Путина об ограничении движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам самой ожидаемой для Петербурга. Зампред городского комитета по транспорту Александра Бахмутская пояснила, что в историческом центре тротуары не соответствуют действующим ГОСТам по ширине, в отличие от новых районов, поэтому запрет здесь особенно актуален, передает « Фонтанка ».

На пресс-конференции в ТАСС 14 марта она напомнила, что с лета 2024 года в четырех центральных районах — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — уже запрещена парковка кикшеринговых электросамокатов. Однако транзитный проезд через эти районы пока разрешен. Бахмутская не исключила, что после ужесточения федерального законодательства транзит могут закрыть, оставив возможность передвигаться только по проезжей части там, где есть выделенные велополосы.

Пока же город готовится к новому сезону электросамокатов. Официально он еще не открыт из-за прогнозируемых минусовых температур, но кикшеринги могут запустить режим «тестовых поездок».

Напомним, в начале марта Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД до 1 июля рассмотреть вопрос о целесообразности ограничений для электровелосипедов и электросамокатов на тротуарах. А в конце прошлого года он назвал такие средства передвижения опасными для граждан, особенно когда они разгоняются до 30–40 километров в час.