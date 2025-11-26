В Подмосковье накрыли подпольный рехаб, где пытали подростков: кто понесет наказание

В Подмосковье раскрыли подпольный «реабилитационный» центр для подростков в Дедовске, где жестоко обращались с наркозависимыми. Подробнее об этом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пытали и избивали

Центр раскрыли после того, как 16-летний подросток был госпитализирован в реанимацию с множественными побоями. В центре, действовавшем с августа по ноябрь, по данным следователей Подмосковья, незаконно удерживали 24 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Организаторы получали прибыль, заключая фиктивные договоры на «лечение». Фактически никакой медицинской помощи не оказывалось, детей избивали, подвергали пыткам и лишали свободы.

Матери госпитализированного подростка, с которой брали 150 тыс. рублей в месяц, обещали квалифицированный персонал и психологическую помощь, но в центре, по предварительным данным, работали бывшие наркозависимые с криминальным прошлым. Подростков заставляли выполнять тяжелую работу, а за малейшие провинности били и привязывали к кроватям. По некоторым данным, мальчика, впавшего в кому, две недели держали в полумертвом состоянии, прежде чем вызвать скорую помощь. Матери не давали видеться с ребенком, оправдываясь его «плохим поведением» и предоставляя фальшивые фотографии.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Мария Андрюхина ]

Второй подобный центр от той же организации обнаружен под Дмитровом. Схема работы была аналогичной. По факту жестокого обращения и незаконного лишения свободы возбуждены уголовные дела. Администратор центра и ее помощница задержаны, организаторы, среди которых предполагаемая основательница рехабов Анна Хоботова, объявлены в розыск.

Преступление по предварительному сговору

Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, какое наказание ждет Хоботову, когда ее найдут.

«Однозначно, если организаторы и участники будут найдены, то им будет инкриминироваться преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Плюс ко всему, так как уже определены статьи, это лишение свободы, вред здоровью, я думаю, что здесь еще будет добавлена статья «Оказание услуг без соответствующей лицензии»», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ istockphoto.com/Akintevs ]

Статьи достаточно тяжелые и максимальный срок, по словам юриста, может составить до 10 лет лишения свободы.

«Дальше вопрос зависит от дознания. Уже в совокупности всех совершенных и выявленных в ходе следствия случаев, а найдутся еще однозначно другие потерпевшие. Степень вины и вид наказания, срок — будет определять суд», — заключил Капштык.

