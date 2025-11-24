Не спасла мужа: что грозит продавщице из Оренбурга, взявшей сотрудников Роспотребнадзора в заложники

Продавщица магазина в Оренбурге взяла в заложники сотрудников Роспотребнадзора и заперла их в подсобке, чтобы успеть исправить недостатки. Какое наказание теперь грозит гражданке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

В Оренбурге продавщица магазина, расположенного на Комсомольской улице, взяла в заложники четырех сотрудников Роспотребнадзора, заперев их в подсобном помещении. Инцидент произошел во время проверки, проводимой инспекторами после жалоб покупателей.

Причины, побудившие женщину к таким действиям, по-видимому, связаны с попыткой скрыть нарушения, выявленные в ходе проверки магазина, принадлежащего ее супругу. Освободить заложников удалось благодаря совместным действиям сотрудников ОМОНа, Росгвардии и следователей. В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.

По словам эксперта, руководствуясь желанием скрыть недостатки, которые были в магазине при проверке сотрудниками Роспотребнадзора, женщина, естественно, нарушила закон.

«Она незаконным образом лишила свободы, тем более лиц при исполнении должностных обязанностей, что является ухудшающим, усугубляющим фактором. По "Незаконное лишение свободы" ей грозит различный род наказания в виде как административного ареста до шести суток, так и лишения свободы до двух лет», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В связи с тем, что пришлось вызывать ОМОН, продолжил эксперт, и освобождать сотрудников, которые прибыли по адресу с проверкой, прокуратура будет запрашивать максимальный срок.

«Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет», — заключил Капштык.

Ранее были раскрыты пугающие причины зверств богородского маньяка.