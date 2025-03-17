В Подмосковье проснулись ядовитые змеи: что нельзя делать при укусе

В 2025 году ядовитые змеи в лесах Московской области проснулись раньше времени. Это связано с аномально теплой погодой. Встреча с этим обитателем леса может привести к серьезным последствиям для здоровья, а в некоторых случаях – к летальному исходу. Что делать при укусе ядовитой змеи и как оказать первую помощь пострадавшему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам эксперта, при укусе змеи в любом случае необходима медицинская помощь, но первую помощь может оказать каждый.

«Если с собой есть антигистаминный препарат, его необходимо принять. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут или разрезать рану, как это делают некоторые, а также высасывать яд», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Укус, продолжил специалист, нужно промыть обычной чистой водой и накрыть чистой салфеткой.

«Сразу вызвать скорую помощь и до приезда врачей или до доставки пациента в больницу необходимо обильно поить пострадавшего. Но в любом случае нужна помощь врача, потому что при всасывании яда возникает общее токсическое действие на организм, на сердечно-сосудистую систему, и возможен неблагоприятный исход», — заключил Осипов.

Ранее стало известно, что кратковременные морозы вернутся в Москву и Подмосковье на неделе.