В Подмосковье возвращаются проливные дожди: как защитить огород от затопления

В Москву и Московскую область возвращаются продолжительные ливни. Огород в это время требует особого внимания, так как необходимо предотвратить подтопление, размыв почвы и другие потенциальные проблемы, которые могут нанести вред растениям. Как грамотно защитить грядки перед длительными дождями, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, в первую очередь можно создать дренажные каналы.

«Если ваша местность подвержена сильным осадкам, установите дренажные каналы или борозды, чтобы отводить лишнюю воду от растений. Также вы можете высаживать культуры на приподнятых грядах или площадках, чтобы избежать их затопления», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Может помочь и мульчирование, так как мульча из древесной щепы, сена или соломы помогает удерживать влагу, но при сильном дожде она также может снизить скорость стока воды и предотвратить размывание почвы.

«Используйте соломенные или пластиковые покрытия для защиты корней растений от избыточной влаги и обнажения. Попробуйте установить опоры для высоких растений, чтобы предотвратить их поломку или падение под действием сильного ветра и дождя», — добавила эксперт.

Конечно, при прогнозе длительных дождей не стоит поливать огород, чтобы избежать перенасыщения почвы водой.

«Если возможно, используйте пластиковые или текстильные укрытия для защиты более деликатных растений. Это поможет избежать повреждения от сильного дождя», — заключила садовод.

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