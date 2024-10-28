В России началась 6-дневная рабочая неделя: топ-3 способа подготовиться

Рабочая неделя с 28 октября станет для россиян шестидневной и продлится до 2 ноября включительно. Несмотря на то, что выходных будет 2, настроить организм и психику на дополнительный, шестой рабочий день довольно сложно. Как морально подготовить себя к этому, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Один из вариантов, отметила эксперт, это перенастроить сознание так, чтобы мозг воспринимал начало дня с момента завершения работы. Также существует и второй вариант — более энергозатратный.

«Он предполагает, что необходимо вставать задолго до того, как начнется работа, чтобы успеть сделать много дел для души, а потом переходить к работе по остаточному принципу. А третий вариант — выделять себе промежутки по методу «50 минут работаю, 10 — отдыхаю». Это рабочая методика, которая позволяет сохранить настрой, состояние, драйв и скорость», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В эти промежутки, продолжила эксперт, нужно делать что-то приятное, и это необходимо продумать заранее.

«Чем больше мы устаем, тем меньше остается ресурса на то, чтобы что-то придумать. А чем более творческий отдых, тем он более эффективен. Для тех, кто работает из дома, например, полезно лечь, поболтать ногами, руками. Это хорошо чистит лимфу. Можно побить пятками по нижней части спины — веселье настанет через полминуты», — добавила Метальникова.

Полезно разрешить себе побыть ребенком, даже если это выглядит глупо, потому что расслабление лицевых мышц расслабляет и другие, продолжила она.

«Те, у кого есть такая возможность, могут принять душ, помедитировать или даже побеситься под музыку в туалете. Это намного лучше, чем транжирить свободное время в соцсетях. Не забывайте ставить напоминания на отдых в течение всего дня, а еще — замените кофе в офисе на чай, пусть даже крепкий, или на сок. Отлично тонизируют и цитрусовые эфирные масла, которые можно добавлять в сок», — подчеркнула психолог.

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