В России нашли способ победить фастфуд: так уже борются с курением и алкоголем

Российские активисты выступили за размещение на продуктах питания информации, предупреждающей о вреде, как на пачках сигарет. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли это помочь и действительно ли будет мотивировать людей не употреблять вредную пищу.

Эксперт отметила, что на пачках с табаком изображены ужасающие фотографии и образы, которые считываются людьми намного быстрее и лучше, чем слова.

«На самом деле, вред от сигарет сильно преувеличен по сравнению с вредом от сахара или белой муки, трансгенных жиров и генномодифицированных продуктов. И количество сахара в детской еде с каждым годом увеличивается. Несмотря на то, что организм человека способен справиться с разными ядами, было бы хорошо, если бы о вреде продуктов говорили больше», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что детям запоминаются любые гармонично подобранные образы, поэтому картинки бургеров было бы полезнее заменить на фото более полезной еды.

«Если мы будем напоминать об этом чаще, возможно, люди задумаются про состав того, что они едят. Реклама вызывает привычку и 90% своей жизни мы делаем на автомате. Автоматически едим вредную еду чаще, чем полезную. И гамбургеров хочется чаще, потому что мы видим их чаще. Поэтому любые акцизы, запреты и предупреждения будут хороши», — заключила психолог.

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