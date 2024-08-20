Психолог Метальникова заявила о пользе лени для организма

Во всем мире 20 августа отмечается Всемирный день лени. О том, почему лениться полезно и когда это становится разрушительным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По ее словам, в современном мире тотального достигаторства и успеха люди стали меньше лениться, и это зря.

«Лень очень полезна и для тела, и для ума, и для долгожительства. В Японии общепринятой считается практика целенаправленного созерцания красоты, что по нашим западным меркам можно считать практически ленью. Но она полезна», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метальникова подчеркнула, что важно понимать разницу между ленью, прокрастинацией и отлыниванием от работы.

«Если работать лень и человек сидит в соцсетях — это прокрастинация. Отлынивание — это когда есть задача, которую нужно выполнить, но человек этого не делает», — пояснила она.

Кроме того, продолжила эксперт, неверно считать лень отдыхом, ведь и это не одно и то же.

«Например, засиживание в соцсетях — это не качественный отдых. Лучше прогуляться или помедитировать. Еще лень называют растянутым во времени страхом. Поэтому если вы чувствуете, что это состояние стало хроническим, лучше всего спросить себя, чего вы боитесь. Вариантов может быть много: нелюбимая работа, страх потерять отношения и так далее», — посоветовала она.

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