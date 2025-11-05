В России появятся детские SIM-карты — зачем это нужно?

В России планируется введение специальных детских сим-карт. С их помощью родители смогут отслеживать геопозицию своих детей без необходимости подавать официальные запросы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как сейчас можно отслеживать местонахождение ребенка с помощью гаджетов.

Также Шадаев рассказал о других инициативах, направленных на помощь в поиске пропавших людей. Так, с 2026 года на «Госуслугах» появится возможность получать уведомления о розыске, а пожилые люди смогут назначать доверенных лиц для быстрого доступа к геотрекам через оператора связи или для подтверждения смены пароля. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что местоположение детей уже давно можно отслеживать с помощью различных гаджетов.

«Для мобильных телефонов есть специальные приложения. Например, для iPhone – приложение “Локатор”. Оно предустановлено на iOS. Аналогичное приложение есть и для смартфонов на Android. Настроить наблюдение можно с помощью функции “Семейный доступ”. Также получать информацию о местоположении ребенка можно с помощью сервисов мобильных операторов. Практически все крупные операторы предоставляют такую услугу», — пояснила специалист.

Еще один гаджет, который предоставляет информацию о геолокации, это трекер, рассказала эксперт.

«Например, AirTag от Apple или SmartTag от Samsung. Его можно использовать как брелок или прикрепить к рюкзаку, чтобы ребенок его не потерял», — заключила Бастрыкина.

