В России предложили ввести налоговый вычет со свадьбы: сколько он составит и кому положен
Депутат Останина раскритиковала идею введения налогового вычета со свадьбы
Депутаты от ЛДПР обратились в Госдуму с инициативой ввести в России налоговый вычет со свадьбы — не более 150 тысяч рублей на одного супруга, сообщил телеграм-канал SHOT. Таким образом, молодая семья сможет вернуть после торжества до 300 тысяч рублей.
Авторы идеи предполагают, что налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала можно будет получить в течение трех лет после регистрации брака. Депутаты считают, что подобная инициатива будет стимулировать пары заключать браки с последующим торжеством.
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«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — объяснил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
Фото: [медиасток.рф]
Не все «за»
Впрочем, инициативу поддержали не все депутаты Госдумы. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сама свадьба — это еще не повод для получения налогового вычета. Вместо принятия инициативы, направленной на поддержку молодых семей, депутат считает целесообразным установить государственные выплаты за продолжительный брак. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в комитете, рассказала Останина.
«Что касается налогового вычета за свадьбу — можно восемь раз пойти в органы ЗАГСа и получить потом налоговые вычеты. Поэтому, мне кажется, что это создание инфоповода в общественном пространстве. Я не вижу в этом целесообразности. Кроме того, я против пышных свадебных мероприятий, потому что, мне кажется, это давно уже перестало быть традицией. Я не вижу в этом необходимости. Еще одна инициатива в никуда. Продолжительный брак — это да. А сама свадьба — это еще не повод к тому, чтобы делать налоговые вычеты», — высказалась Останина.
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