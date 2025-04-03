В России предложили ввести налоговый вычет со свадьбы: сколько он составит и кому положен

Депутаты от ЛДПР обратились в Госдуму с инициативой ввести в России налоговый вычет со свадьбы — не более 150 тысяч рублей на одного супруга, сообщил телеграм-канал SHOT. Таким образом, молодая семья сможет вернуть после торжества до 300 тысяч рублей.

Авторы идеи предполагают, что налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала можно будет получить в течение трех лет после регистрации брака. Депутаты считают, что подобная инициатива будет стимулировать пары заключать браки с последующим торжеством.