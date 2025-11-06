В России вспышка ВИЧ? Врачи назвали главные причины

В ряде российских регионов зафиксирован рост числа случаев заражения ВИЧ, передает телеграм-канал Baza. Локальные вспышки инфекции наблюдаются в Иркутской области, а также в республиках Хакасия и Коми. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Виктор Саранчев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему так происходит и как обезопасить себя от заболевания.

Как пишет Baza, в Иркутской области за первые пять месяцев 2025 года выявлено 611 новых случаев заражения — лишь на 1,13% меньше, чем годом ранее, при этом регион по-прежнему остается одним из лидеров по числу инфицированных (более 31 тыс. человек). В Республике Хакасия за восемь месяцев зафиксировано 180 новых случаев — рост составил 11% по сравнению с прошлым годом, особенно заметно увеличение числа заболевших среди людей старше 50 лет. В Республике Коми, по данным Роспотребнадзора, также наблюдается рост: за первые четыре месяца 2025 года выявлено 89 случаев, что на 7% превышает показатель прошлого года.

Эксперт Саранчев отметил, что ВИЧ постепенно разрушает иммунную систему, без лечения инфекция приводит к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором организм теряет способность противостоять даже обычным бактериальным и вирусным заболеваниям.

«На поздних стадиях ВИЧ-инфекции развиваются тяжелые оппортунистические инфекции, онкологические процессы и необратимые поражения внутренних органов. Передача вируса происходит не только половым путем: ВИЧ распространяется при контакте с кровью, в частности при использовании нестерильных игл и шприцев, при переливании инфицированных кровепродуктов, а также от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания», — пояснил специалист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

При этом риск заражения через бытовые контакты отсутствует — вирус не передается через прикосновения, общую посуду или укусы насекомых, напомнил врач.

«Для профилактики ВИЧ-инфекции важно использование барьерных средств защиты при половых контактах, отказ от употребления наркотических веществ с инъекционным введением, применение одноразовых инструментов в медицинской и косметологической практике. Эффективной мерой защиты является также информирование населения и регулярное тестирование — раннее выявление позволяет своевременно начать антиретровирусную терапию, которая подавляет активность вируса и предотвращает его передачу другим людям», — выразил мнение эксперт.

По его словам, рост заболеваемости в Иркутской области, Хакасии и Республике Коми может быть связан с сочетанием социальных и поведенческих факторов.

«А именно: с высоким уровнем миграции, низкой доступностью медицинской помощи в отдаленных районах, а также сохраняющейся распространенностью инъекционного употребления наркотиков», — заключил Саранчев.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе за последние три года снизилась на 10,6%, а за пять лет — на 17,3%.

Ранее стало известно, как распознать инсульт по первым признакам.