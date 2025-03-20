В России обнаружили корь: чем она опасна и когда находили раньше

Два случая кори и один менингита были зафиксированы в Ростовской области с начала года. Летальных исходов не было. Последние вспышки кори были в 2018 и 2020 годах, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Он отметил, что в 2018 году заболело более 9 миллионов человек, а около 140 тысяч умерли. В 2020 году насчитывалось 8 миллионов заболевших и 146 тысяч смертей.

«Корь — это высококонтагиозное заболевание, возникающее из-за недостаточной вакцинации населения. С прошлого года мы наблюдаем повышенную заболеваемость, в том числе в Московской области, что связано с большим притоком мигрантов, которые не вакцинируются», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, возникший в 2024 году дефицит вакцины также способствовал повышенной заболеваемости.

«Особенно тяжело корь протекает у детей раннего возраста — до года. Но и у взрослых она встречается и протекает достаточно тяжело. Среди симптомов — повышенная температура, поэтапные высыпания на коже, воспалительные процессы в глазах. Корь опасна осложнениями в виде воспаления сердечной мышцы и мозга», — добавил Осипов.

Единственная профилактика, по словам врача, — вакцинация.

«Вакцинации подлежат граждане без прививочного анамнеза, то есть те, у которых нет информации о прививках, а также непривитые лица до 35 лет и дети», — заключил эксперт.

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