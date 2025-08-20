В Россию могут попасть сразу два опасных вида гриппа: как от них защититься и кто в зоне риска

В этом осеннем сезоне в Россию могут прийти гонконгский и свиной грипп. Чем они опасны и есть ли случаи заражения в стране, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, в этом году ожидается грипп, который имеет несколько разновидностей.

«Чтобы защититься, конечно, нужно сделать вакцину заранее. Прививки начинают делать в августе, так как иммунитет формируется в течение двух недель и сохраняется до полугода. То есть, чем раньше будет сделана прививка, тем быстрее сформируется иммунитет и защита. Прививку необходимо делать детям от шести месяцев, работникам социальной сферы, работникам транспорта, студентам и работникам здравоохранения», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также врач подчеркнул, что прививка не гарантирует 100% защиты от заболевания, однако позволяет избежать тяжелый осложнений, которые вызывает грипп.

«Это и воспалительные изменения в легких и сердце, поражение почек и головного мозга, кроветворной системы. Особенно тяжелым случаям подвержены дети раннего возраста, пациенты в возрасте от 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также пациенты с онкологией, сниженным иммунитетом», — добавил Осипов.

Лицам из группы риска необходимо избегать больших скоплений людей, носить маски, но не на улице, а в закрытых помещениях.

«После возвращения домой — вымыть руки, умыться, чтобы, по возможности, избавиться от вируса, который может находиться в носовой и ротовой полости. На данный период в стране случаев заражения этими видами гриппа нет», — заключил эксперт.

