Можно ли православным праздновать католическую Пасху 5 апреля: священник дал неожиданный ответ

Православные христиане не могут праздновать католическую Пасху 5 апреля. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священнослужитель Владислав Береговой.

Как отметил отец Владислав, при этом в христианской любви нет ничего предосудительного в том, чтобы поздравить католиков с их Пасхой.

«Мы не можем отгородиться стеной от мира, в котором живем. В этом смысле проявить уважение к религиозным чувствам ближнего — дело допустимое, особенно если вы живете или работаете на Западе. Но есть и другая сторона медали, сторона каноническая и догматическая», — пояснил он.

Священнослужитель напомнил, что православная и католическая церкви пребывают в разделении уже почти тысячу лет.

«У нас разное понимание многих основ вероучения, разный духовный опыт и разная литургическая жизнь. Для православного христианина участие в евхаристическом [то есть главном богослужебном] праздновании иноверцев невозможно. Мы не можем причащаться у католиков, исповедоваться у них и молиться с ними в храме за единым богослужением, потому что это означало бы согласие с теми вероучительными заблуждениями, которые наша Церковь в них видит», — предупредил отец Владислав.

Однако православные христиане имеют права 5 апреля разделить с друзьями-католиками радость торжества, заверил он.

«Не отказывайтесь от общения, если оно вам приятно. Поздравьте их, подарите им улыбку, ответьте им: „Воистину Воскрес!“ на том языке, который они поймут. Ведь для них это тоже момент великой радости. Но помните, что наше полное, глубокое, сердечное „Христос Воскресе!“ прозвучит чуть позже, когда наша Церковь войдет в светлую ночь Своего главного Торжества», — заключил священнослужитель.

Ранее стали известны главные правила выхода из поста без риска для здоровья.