В РПЦ объяснили, опасно ли вешать на свое авто номера с «числом зверя»

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который позволяет россиянам покупать так называемые красивые автомобильные номера через портал «Госуслуги». Нововведение начнет действовать с 1 июля 2026 года.

В перечень номеров, которые можно будет приобрести, войдут и комбинации с цифрами 666, которые у многих вызывают суеверный страх, пишет интернет-издание REGIONS.

В связи с этим в пресс-службе Богородского благочиния раскрыли отношение Церкви к подобным суевериям. Священнослужители напоминают, что в православном вероучении нет понятия «счастливых» или «несчастливых» номеров.

«Страх перед определенными цифрами на автомобильном номере — это форма суеверия, которую Церковь четко отделяет от веры. Суеверие (буквально „суетная вера“) подменяет доверие Богу поиском знаков и примет в окружающем мире, что ведет к духовной зависимости от внешних объектов», — отметили в пресс-службе благочиния.

Там же и напомнили, что число 666 упоминается в книге Апокалипсис, где оно символизирует эпоху гонений на христиан, но само по себе не обладает никакой мистической силой.

Кроме того, число не может приносить вред или удачу — его власть мнимая. Православный христианин должен полагаться на промысел Божий и собственную бдительность на дороге, а не на сочетание цифр на номерном знаке.

Таким образом, покупка «красивого» номера, даже с комбинацией 666, не противоречит христианским убеждениям. Истинная вера выражается в доверии Богу и разумной осторожности, а не в попытках угадать «счастливый» номер. Внутреннее отношение человека к вере и жизни гораздо важнее любых внешних символов.

Ранее водителям напомнили о последствиях езды без прав.