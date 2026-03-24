Водителям напомнили о последствиях езды без прав

Водительское удостоверение должно быть при себе всегда: это требование правил дорожного движения. Отсутствие документа — даже если права просто забыты дома — является основанием для штрафа, отмечает интернет-портал njcar.ru. При проверке инспектор ГАИ вправе потребовать права, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО.

Чаще всего за забытое удостоверение применяют ч. 2 ст. 12.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Наказание по ней — предупреждение или штраф в 500 рублей.

Многое зависит от поведения водителя и конкретной ситуации. В некоторых случаях инспектор может ограничиться устным замечанием и разрешить продолжить движение, проверив данные по базе. Однако это не обязанность, а право сотрудника.

Без удостоверения инспектор может запретить дальнейшее управление автомобилем. Если водитель не имеет прав вообще (никогда их не получал) или ездит с просроченным документом, наказание будет серьезнее — по ст. 12.7 КоАП штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В этом случае движение запретят, а автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Если водитель сел за руль после лишения прав, последствия еще тяжелее: штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В таких случаях транспортное средство задерживается.

Электронная версия водительского удостоверения через приложение «Госуслуги Авто» пока находится в стадии тестирования и не заменяет бумажный документ. Инспектор вправе потребовать именно оригинал.

Если права остались дома, лучше вести себя спокойно, объяснить ситуацию и попросить проверить данные по базе. Если есть возможность передать руль другому водителю, стоит сделать это сразу. В противном случае придется либо оплатить штраф, либо получить предупреждение, если инспектор пойдет навстречу.

Самовольно продолжать движение, не имея документа при себе, рискованно: это может привести к запрету на управление и дополнительным проблемам.

