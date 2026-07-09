Ведро и тряпка против автомойки: почему экономия в ₽500 может обернуться царапинами и трещинами

Специалист компании TopClean Максим Хаширов в беседе с « Лентой.ру » предостерег автовладельцев, которые из-за подорожания моек решили вернуться к ведрам и тряпкам. По его словам, главная опасность ручной мойки — эффект наждака: грязь и песок, остающиеся на губке или тряпке, неизбежно оставляют царапины, даже если предварительно облить кузов водой, а менять или тщательно стирать ветошь после каждого раза мало кто станет.

Кроме того, при самостоятельной мойке почти гарантированно остаются грязные зоны в щелях между панелями, колесных арках, вокруг тормозных суппортов и на деталях подвески, а остатки моющих средств, если их не смыть полностью, въедаются, оставляют разводы и тусклый блеск. Хаширов предупредил, что мойка под палящим солнцем опасна: капли работают как линзы и провоцируют микротрещины в лаке. Слишком близко поднесенный аппарат высокого давления — ближе 30 сантиметров — может повредить покрытие на сколах, деформировать молдинги, погнуть соты радиатора или сместить уплотнители. Во избежание рисков эксперт советует мыть машину в тени или облачную погоду, не парковаться на щебенке, пользоваться микрофиброй, а проблемные пятна вроде следов насекомых и битума убирать специальными спреями, строго соблюдая инструкцию к химии.