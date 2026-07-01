Велосипед по цене квартиры: Louis Vuitton и Pinarello выкатили новинку за ₽3,3 млн
Bikerumor: Louis Vuitton выпустил велосипед стоимостью 50 тысяч долларов
Французский модный дом Louis Vuitton представил шоссейный велосипед, цена которого сопоставима со стоимостью нового автомобиля. Как сообщает портал Bikerumor, новинка создана совместно с итальянским производителем Pinarello на базе профессиональной модели Dogma F.
Заявленная стоимость транспортного средства составляет 50 тысяч долларов, что в пересчете эквивалентно примерно ₽3,3 млн. Модель уже поступила в продажу, пополнив линейку люксовых аксессуаров французского бренда.