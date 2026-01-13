Венесуэльский сценарий в Гренландии: что скрывается за фото Трампа на фоне карты в Белом доме

Президент США Дональд Трамп может попытаться оккупировать Гренландию, предположил политолог Георгий Федоров. Повторится ли венесуэльский сценарий на острове Датского королевства, эксперт рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Белый дом опубликовал в соцсетях фотоколлаж, на котором Трамп через окно Овального кабинета изучает карту Гренландии. В ту же сторону обращен взгляд сидящего рядом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Подпись под фото гласит: «Нажми, чтобы мониторить ситуацию».

Трамп придерживается «классической схемы рэкетира», отметил Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Перед тем, как вести переговоры или попытаться получить выгоду для себя, американский президент начинает «греметь оружием, пугать и делать грозный вид». Только после этого он вступает в переговорные процессы на позициях, которые удовлетворили бы его, пояснил политолог.

«В ближайшее время на Гренландию Трамп не нападет, потому что это вызовет у него серьезнейшие проблемы извне. Но пиариться на этой теме будет однозначно. Возможно, он будет говорить об увеличении военного присутствия», — высказался эксперт.

Президент США может действовать по схеме, которая позволит Америке зайти на территорию Гренландии более глубинно и серьезно. При этом венесуэльский сценарий там вряд ли возможен, считает Федоров.

«Но напугать Трамп может. Если вдруг произойдет что-то нестандартное, начнутся боевые действия, надо вспомнить, что американский империализм, как и английский, способен на многое. В теории Трамп может попытаться Гренландию оккупировать, и у него никаких проблем не будет, потому что там никто сопротивляться не станет», — заключил политолог.

