Верхняя полка уходит в историю: что изменилось в новых вагонах РЖД

Российские железные дороги представили обновленную концепцию плацкартных вагонов, в которой привычные верхние полки ушли в прошлое. В компании пояснили, что при разработке нового формата приоритет сместился с максимальной вместимости на повышение уровня комфорта для пассажиров, выбирающих бюджетный сегмент.

Главным изменением стало сокращение числа мест с традиционных 54 до 36. Благодаря этому плотность размещения снизилась, а личное пространство каждого пассажира выросло почти на 40 процентов. В РЖД рассчитывают, что такое решение позволит избавиться от ощущения тесноты, которое долгие годы ассоциировалось с поездками в плацкарте.

Конструкторы переработали и систему хранения багажа. В новых вагонах установлены более вместительные стеллажи над сиденьями, что облегчает размещение крупных чемоданов и сумок. Это особенно актуально для длительных маршрутов, и в компании ожидают, что нововведение поможет сократить количество споров между попутчиками из-за нехватки места для вещей.

Обновлен и интерьер. В оформлении использованы спокойные оттенки и мягкое освещение, а применяемые материалы по стилистике приближены к современным гостиничным стандартам. Каждое спальное место оборудовано индивидуальной шторкой, позволяющей создать уединенное пространство для отдыха — теперь можно читать или работать в любое время суток, не мешая соседям.

Техническое оснащение также доработано. Улучшена система вентиляции, исключающая сквозняки, предусмотрена возможность регулировки яркости светодиодного освещения, усилена шумоизоляция. В РЖД подчеркивают, что все используемые материалы прошли строгую сертификацию и соответствуют действующим требованиям безопасности.

На данный момент обновленные плацкартные вагоны курсируют в составе туристического поезда по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Поезд отправляется по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала, прибывает в Великий Новгород утром, а в воскресенье вечером возвращается в Москву. Стоимость билетов начинается примерно от 1100 рублей, тогда как поездка в купейном вагоне на тех же направлениях обойдется около 5000 рублей. Итоговая цена зависит от сезона и даты приобретения, при этом сохраняются все действующие льготы и скидки.

В компании отмечают, что при положительных результатах эксплуатации проект может быть распространен на другие направления. Также рассматривается возможность внедрения дополнительных сервисов, включая розетки для зарядки устройств и доступ к Wi-Fi. Отказ от верхних полок в РЖД называют шагом к формированию более современного формата плацкарта с акцентом на удобство пассажиров.

Откуда взялись эти вагоны?

Новые плацкартные вагоны — результат глубокой модернизации, а не постройки с нуля. Они были переоборудованы из состава туристического поезда «Сочи», который ранее курсировал между Туапсе, Сочи и Гаграми. Из-за низкой загрузки в межсезонье проект был приостановлен, и вагоны решили задействовать на более востребованном туристическом маршруте по Золотому кольцу. Работы проводились на заводе «Вагонреммаш» в рамках программы реновации подвижного состава.

Что осталось неизменным?

Несмотря на отказ от верхних поперечных полок, боковые верхние полки сохранились. Таким образом, вагон предлагает гибридную компоновку: 36 мест вместо 54, но привычная «боковушка» никуда не делась.