Ветврач Сабитова объяснила, почему важно обрабатывать питомцев от паразитов даже осенью

Многие хозяева собак перестают обрабатывать своих питомцев от паразитов с наступлением холодов, однако спешить не стоит. Проводить обработку стоит до начала ноября, а почему — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ветеринар Ирика Сабитова.

Она подчеркнула, что пироплазмоз, также называемый бабезиоз, это природно-очаговое протозойное неконтагиозное кровепаразитное заболевание.

«Болезнь протекает, остро и хронически. Для этого заболевания характерна сезонность и пик паразитирования приходится с мая по июнь, а также с конца августа и до начала ноября. В теплых регионах случаи бабезиоза случаются до конца декабря», — заявила ветврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Острая стадия, по словам специалиста, развивается быстро: от двух до пяти-семи дней. Клинические симптомы выражены ярко.

«Это вялость, отказ от еды, увеличенная жажда, повышение температуры тела, может быть рвота, жидкий стул и моча может быть от красного до коричневого цвета. При таких проявлениях, ждать не нужно, ваш питомец нуждается в комплексном лечении», — добавила ветеринар.

Хроническое течение бывает у животных с хорошим иммунитетом и повышенной резистентностью, симптомы временные и чаще всего проявляются вялостью, усиленной жаждой, временным отказом от еды, повышением температуры и жидким стулом. Через одну-три недели животное полностью восстанавливается.

«Учитывая, что в городах большинство животных имеют сниженный иммунитет, обработку от клещей следует проводить с мая по июнь и с конца августа до первых заморозков. Я рекомендую для этого использовать капли, ошейники и спреи и не давать своим любимцам никакие таблетки от клещей. Нужно травить паразитов, а не внутренние органы», — подчеркнула Сабитова.

Ветврач напомнила, что внутренних паразитов необходимо лечить изнутри, а внешних — снаружи.

Ранее ветврач назвала неожиданную опасность для домашних питомцев на даче.